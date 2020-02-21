Допрос Петра Порошенко в ГБР 28 февраля, решение о принудительном приводе экс-президента на который вынес Печерский суд Киева, будет касаться дела о незаконном вмешательстве в работу судебной системы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Так, первый принудительный привод Порошенко в ГБР будет осуществлен на допрос по делу о незаконном вмешательстве в работу судебной системы. Отметим, что это производство открыто по заявлению Андрея Портнова.

Что касается второго принудительного привода - 6 марта - допрос будет вестись по делу о незаконном назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

Напомним, "Страна" писала о том, что в деле о вмешательстве в работу судебных органов речь идет о том, что действия Порошенко и других должностных лиц могли привести к несвоевременному назначению судей на должности, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты из государственного бюджета заработной платы судьям, которые не осуществляли правосудие.

Также мы писали, что, по данным ГБР, Порошенко 30 раз не явился в ГБР на допрос, поэтому Бюро прибегло к силовому приводу.