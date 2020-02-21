Китайские пользователи соцсетей и пресса КНР комментируют события 20 февраля в Новых Санажарах, жители которых устроили бунт против размещения в селе эвакуированных из Уханя людей. СМИ сохраняют нейтральный тон, а обычные люди удивлены и шокированы.

Мнения китайцев опубликовал в своем Facebook переводчик Сергей Китайский.

Как пишет Сергей, на китайских ресурсах широко обсуждают видео из поселка с сайта "Страна". В частности, оно размещено на ресурсе toutiao.com.

Первый комментарий к нему собрал 4 тысячи лайков.

"Если Украина так приняла своих собственных граждан, то я представляю, как мы её легко разорвём, если будет война, так как мои дети намного сплочённее украинцев", - написал житель КНР.

Второй комментарий понравился 5 тысячам человек: "Крайне безрассудно и постыдно так поступать со своими близкими перед лицом эпидемии".

Третий комментарий на 2 тысяч лайков такой: "Сейчас их (эвакуированных - Ред.) сердца и надежды разбиты, у этих украинцев остались только теплые воспоминания о полученной ими любви в Ухане".

Еще один комментатор написал следующее: "Китайцы ради своих близких могут сплотиться и самоотверженно пожертвовать жизнью. Иностранцы, чтобы не принимать своих близких, могут грабить и убивать".

"Те, кто остался в Ухане, находятся в большей безопасности, чем в Украине", - сделал вывод еще один житель Китая.

Китайский сайт toutiao.com отметил, что среди эвакуированных из Уханя не было ни одного инфицированного вирусом, а подтвержденных случаев заболевания в Украине не зафиксировано. Однако многие украинцы все равно паниковали.

Как ранее писала "Страна", эвакуированным из Уханя из-за коронавируса украинцам и иностранцам запретили общаться с журналистами.

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