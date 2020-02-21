Поезд Киев-Москва, вагон которого сняли из-за подозрения на коронавирус у пассажирки из Китая, вернется в Киев сегодня вечером. Состав полностью прошел дезинфекцию.

Об этом сообщил директор по пассажириским перевозкам АО "Укрзализныця" Александр Толкачев на брифинге 21 февраля, передает "Укринформ".

"Поезд прошел санобработку и готовится к отправке обратно... Сегодня вечером", - утверждает Толкачев и добавил, что все пассажиры, которые прибыли в Москву прошли тщательное обследование. Медики не нашли у них признаков заболевания коронавирусом, поэтому их всех отпустили домой.

Напомним, что в пятницу, 21 февраля, один из вагонов поезда №6 Киев-Москва был отцеплен в Брянске. Это произошло из-за того, что сотрудники РЖД заподозрили у пассажирки с китайским гражданством коронавирус. У нее якобы была зафиксирована высокая температура тела. Китаянку доставили для обследования в Брянскую "инфекционку", а остальных 20 пассажиров, которые находились с ней в одном вагоне - в обычную горбольницу, для прохождения карантина.

Однако спустя несколько часов брянские власти отчитались о том, что у китаянки ни коронавирус COVID-19, ни простая ОРВИ выявлены не были. Эту информацию также подтвердил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, что с 20 февраля Российская Федерация закрыла въезд на свою территорию для граждан Китая. Такое решение было принято в рамках борьбы с распространением смертельного коронавируса.

В свою очередь китайские власти никак не отреагировали на данный шаг своих Российских партнеров, однако источники в органах управления КНР заявили, что местные чиновники удивлены решением Москвы.