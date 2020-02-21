Украинцы, эвакуированные из Уханя в медцентр "Новые Санжары", показали, чем их кормят.

Соответствующее видео опубликовал один из эвакуированных в YouTube.

Как сообщается, сегодня в меню состояло из салата со свеклы, яиц, хлеба с маслом. Также эвакуированным в качестве гарнира подали сосиски с гречкой. Кроме того, подавался сок.

Видео: YouTube/pistonczyk

Затем украинка Александра Волкова, которая вчера высмеивала в соцсетях условия в медицинском центре в Новых Санжарах, сегодня заявила, что ее все устраивает и поблагодарила за работу правоохранителей, сопровождавших автобус с эвакуированными в санаторий. Об этом Волкова заявила в Instagram.

Волкова обратилась к прессе и говорит, что ее слова поняли неправильно и она вовсе не жаловалась. Также она попросила "не воровать ее сториз".

"Дорогие комментаторы, которые от моего имени пишут, что я чем-то недовольна. Я рада, что я приехала, мне абсолютно все равно, в каких условиях я живу. Я четыре года прожила в общежитии и меня ничем не напугать. А вы не выдумывайте свои глупости", - заявила девушка.

Александра отметила, что общаться с прессой эвакуированные пока не могут. А также заверила, что искренне благодарна всем службам, которые были приобщены к транспортировке украинцев и иностранцев.

Она также показала обед: суп, картошка с котлетой, салат из капусты, хлеб и сок.

"Кормят нас - просто замечательно", - прокомментировал видео девушка.

Напомним, в четверг, 20 февраля, из Китая прилетел самолет с гражданами Украины и других стран. Власти решили разместить их для прохождения карантина на территории санатория в Новых Санжарах в Полтавской области. Это вызвало волну протестов среди местных жителей.

Как писала "Страна", ранее одна из эвакуированных из Китая в Новые Санжары украинок, записала ролик об условиях в медцентре Нацгвардии в Новых Санжарах в Полтавской области.

Кроме того, сообщалось, что эвакуированным из Китая украинцам в Новых Санжарах переселенцы из Донбасса привезли ящики с гранатами.

Также депутат Михаил Радуцкий рассказал об условиях в санатории в Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных из Уханя. По его словам, это не пятизвездочный отель.