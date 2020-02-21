Французский сервис по поиску автомобильных попутчиков BlaBlaCar прекратил работать на территории оккупированного Крымя в связи с санкциями, которые Евросоюз наложил на Россию в прошлом году.

Об этом сообщили сотрудники техподдержки компании, передает издание "Интерфакс".

Теперь, если человек попытается воспользоваться услугами BlaBlaCar в Крыму, то сайт или мобильное приложение оповестит пользователя, что "сервис не предоставляется в этом регионе".

"На территории Крыма сервис BlaBlaCar не работает в соответствии с ограничительных мер Европейского союза. Приносим наши извинения за доставленные неудобства", - заявили в техподдержке.

При этом в компании не смогли точно сказать, когда именно BlaBlaCar прекратил работать в Крыму, однако это произошло недавно.

Напомним, что 13 декабря прошлого года Европейский совет продлил экономический пакет санкций против Российской Федерации еще на полгода.

Также мы писали о том, что по словам президента Франции Эмманюэля Макрона, Европа получила ущерб от санкций наложенных на Российскую Федерацию из-за аннексии Крыма и военного конфликта на Донбассе.