Печерский суд Киева вынес решение принудительно привести Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований в пятницу, 28 февраля, в 14:00.

Соответствующий вердикт суда оказался в распоряжении "Страны".

"Осуществить привод Порошенко Петра Алексеевича, 26.09.1965 года рождения,.... для проведения следственного действия - допроса... Исполнение постановления про осуществлению привода поручить соответствующим подразделениям органов Национальной полиции. Постановление обжалованию не подлежит", - сказано в документе.

Второй принудительный привод для Порошенко Печерский суд назначил на 6 марта 2020 года.

Отметим, по данным "Страны", первый принудительный привод Порошенко в ГБР будет осуществлен на допрос по делу о незаконном вмешательстве в работу судебной системы, а второй - по делу о незаконном назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

Фото: strana.ua

Напомним, принудительный привод Петра Порошенко в Госбюро расследований вчера, 20 февраля, анонсировала исполняющая обязанности главы ГБР Ирина Венедиктова. Она сообщила, что экс-президент не явился на допрос 30 раз.

А до этого о принудительном приводе Порошенко писал юрист Андрей Портнов. По его словам, причиной стало то, что самостоятельно лидер "Европейской солидарности" являться на беседы с правоохранителями много раз отказывался, игнорируя повестки.

В последний по счету раз Порошенко проигнорировал вызов в ГБР 11 февраля, когда его хотели допросить по делу о судебной реформе.

А в январе Порошенко допросили по делу Минских соглашений, "Страна" подробно описывала, как это было. Отметим, что из-за подписания Минских соглашений экс-президента подозревают в госизмене, так как они дают широчайшую автономию отдельным районам Донбасса - полицейскую, судебную и языковую.