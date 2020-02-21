В пятницу, 21 февраля, на межбанковском валютном рынке курс гривни опустился до 24,4625 грн/$1 с 24,4550 грн/$1 в предыдущий банковский день. А Нацбанк установил на 24 февраля курс на уровне 24,453 грн/$1.

Об этом со ссылкой на дилеров коммерческих банков пишет "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что котировки гривни к окончанию торгов 21 февраля составили 24,450-24,475 грн/$1. А по данным НБУ, справочный курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке в пятницу, 21 февраля, укрепился до 24,45 грн/$1 с 24,48 грн/$1 в предыдущий день.

Курс гривни Национального банка Украины, установленный на понедельник, 24 февраля, составил 24,453 грн/$1.

Напомним, недавно НБУ собрал банкиров на секретное валютное совещание. На нем регулятор сообщил, что на время свернет свой план по ежедневным валютным закупкам на межбанке в размере $50 млн.