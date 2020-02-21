В Днепре между гаражами нашли голую еле живую девушку со следами побоев по всему телу. Как выяснилось, это была пропавшая еще 17 февраля 15-летняя школьница, которую все это время разыскивали родные и полиция. Несчастную первыми обнаружили дети (гаражи расположены неподалеку от школы), которые сразу же сообщили об этом взрослым, а те уже вызвали полицию. Все происходило в пятницу, 21 февраля днем на жилмассиве Победа.

Девочку госпитализировали в областную детскую больницу. По предварительным данным, медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом нижней челюсти со смещением, перелом костей носа, отморожение рук и ног, общее переохлаждение, а также многочисленные ссадины.

На месте обнаружения школьницы работаю правоохранители. Отметим, что гаражи расположены рядом с домом, где проживает девочка.

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