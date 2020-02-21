Знаменитый молебен против возвращения украинцев из Уханя, который состоялся 20 февраля в Тернопольской области, проводил священник ПЦУ Василий Мариновский.

Как узнала "Страна", подобных молебнов там уже прошло несколько. Последний был вчера. "В Микулинцах люди не расходятся. Боятся, что эвакуированных таки привезут", - сообщают местные журналисты.

Все молебны вел Василий Мариновский. "Третьи сутки на обороне", - гласит название сюжета с участием священника.

Подробнее об этом читайте в материале "Страны" о том, как священник ПЦУ подстрекал к бунту против вернувшихся из Китая украинце "Поп Гапон Санжарского уезда".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя вчерашние беспорядки в Новых Санжарах, где на карантин разместили эвакуированных из Китая граждан, заявил, что вчера наша страна напоминала Европу Средневековья.

Также "Страна" подробно рассказывала о том, как 20 февраля прошла эвакуация украинцев из Китая. Мы писали о том, что происходило в этот день в Новых Санжарах и других регионах страны.