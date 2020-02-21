Эвакуированная из Китая в Новые Санжары Александра Волкова, которая уже публиковала в Instagram материалы, высмеивающие условия в местном госпитале, попросила прессу не искажать ее слова и заверила, что условия в больнице ее полностью устраивают.

Такое заявление украинка сделала в соцсети.

"Дорогие комментаторы, которые от моего имени пишут, что я чем-то недовольна. Я рада, что я приехала, мне абсолютно все равно, в каких условиях я живу. Я четыре года прожила в общежитии и меня ничем не напугать. А вы не выдумывайте свои глупости", - говорит Волкова.

Стоит отметить, что в одной из своих "сториз" девушка заявила, что эвакуированные граждане Украины и других стран пока не могут общаться с прессой.

Также Александра рассказала и о питании на территории госпиталя. По ее словам, кормят всех прекрасно и никаких нареканий на это у нее нет.

Фото: Александра Волкова в Инстаграм

Также девушку обеспечили сим-картой украинского оператора - еще вчера Волкова жаловалась на то, что в санатории нет интернета и она не может пользоваться украинской мобильной связью.

Фото: Александра Волкова в Инстаграм

Напомним, что вчера у Волковой была другая реакция на место, куда ее вместе с другими гражданами Украины и других стран госпитализировали. Так, девушка публиковала "сториз" из санатория "Новые Санжары", в которых она жаловалась на плохие условия в душевой комнате.

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