В Новых Санжарах, где в санатории на карантин помещены эвакуированные из китайского Уханя украинцы и иностранцы, охрану правопорядка обеспечивают 320 сотрудников Национальной гвардии, 70 полицейских и 16 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передают "Украинские новости".

По его словам, ситуация в поселке находится под полным контролем.

Напомним, в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах помещены на двухнедельный карантин 45 украинцев и 27 иностранных граждан (всего - 72 человека), эвакуированных из Китая.

В день их приезда населенный пункт охватили массовые протесты против размещения в нем этих людей. В результате столкновений местных жителей с полицией пострадали 9 правоохранителей и один гражданский. Полиция задержала 24 человека, но после допроса 23 из них были отпущены.

Также известно, что после беспорядков в Новых Санжарах полиция открыла пять уголовных производств. Зачинщикам грозит до 14 лет.