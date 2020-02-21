В понедельник, 24 февраля Европейский суд по правам человека рассмотрит запрос украинского правительства на пересмотр решения о том, что нормы закона о люстрации нарушают Конвенцию о защите прав человека.

Об этом свидетельствует информация на сайте ЕСПЧ.

Коллегия из 5 судей рассмотрит запрос Украины и решит, передавать ли дело на рассмотрение в Большую палату ЕСПЧ. Решение обещают опубликовать во вторник, 25 февраля.

Как сообщил в Telegram-канале юрист Андрей Портнов, если дело в Большую палату ЕСПЧ не передадут, вступит в силу решение о несоответствии украинской люстрации Европейской Конвенции.

"Если так произойдет, со среды мы будем требовать отставки министра юстиции, регистрации об этом проекта постановления Верховной Рады и исполнения решения ЕСПЧ парламентом - немедленной отмене закона о люстрации на основании вступившего в силу решения Европейского Суда", - написал Портнов.

Скриншот: Telegram/ PORTNOV

Напомним, ЕСПЧ еще в октябре прошлого года признал, что люстрация нарушает права госслужащих в Украине. Однако украинское правительство подало жалобу на это решение.