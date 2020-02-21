В воскресенье и понедельник, 23-24 февраля, в Украине ожидается осложнение погодных условий. Синоптики предупреждают об обильных осадках в виде дождя и мокрого снега. В частности, ночью 24 февраля в западных регионах, а днем в юго-восточных областях местами значительные осадки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Также 23 февраля ожидается усиление ветра до 15-22 м / с, а 24 февраля местами, кроме северо-восточной части, сильный ветер до 25-28 м / с.

В Карпатах будет идти снег. В ночь на 24 февраля прогнозируют обильный снегопад, сильную метель, снежные заносы на дорогах, гололедицу. 23 февраля порывы ветра 25-30 м / с, 24 февраля - до 40 м / с.

Осложнения погодных условий 23 февраля будет соответствовать I (желтому), а 24 февраля - II (оранжевому) уровню опасности.

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