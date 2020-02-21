Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая пообещала находиться с эвакуированными из Уханя на карантин украинцами, опубликовала фото из санатория в Новых Санжарах и написала, что на данный момент находится там.

Примечательно, что это произошло спустя недолгое время после того, как главврач новосанжарского медучереждения заявил об отбытии Скалецкой из госпиталя.

"Итак, я наконец нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычной комнате, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение", - написала она.

По словам Скалецкой, она до поздней ночи проверяла условия размещения эвакуированных, чтобы убедиться, что украинцы и граждане других стран обеспечены в госпитале всем необходимым и ничто не угрожает их жизням.

"Сегодня мы согласовали условия моего пребывания и меня запустили в зону обсервации", - добавила она.

На снимке она находится с неким мужчиной. На вопрос пользователей о том, кто рядом с ней, Скалецкая не ответила.

Фото: facebook.com

В свою очередь, во время брифинга заместитель министерства здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что руководитель ведомства не уезжала с места госпитализации эвакуированных из Уханя.

"Скалецкая не покинула место обсервации. Она находится в этом же санатории. Она находится в отдельном помещении, где есть рабочий кабинет, но свободно, и подолгу общается с нашими гражданами - если вы на связи с ними, просьба чтобы они это подтвердили. Она находится в Новых Санжарах", - заявил Коваль.

Стоит отметить, что за 4 часа публикации поста Скалецкой, главврач новосанжарского санатория сказал, что руководитель Минздрава покинула территорию госпиталя.

По словам директора больницы Александр Блинова, министр пробыла в санатории до 02:00, общалась с персоналом санатория и высказывала намерения вернуться в санаторий пообщаться с эвакуированными из Китая гражданами и пройти процедуру обсервации.

Также администрация санатория "Новые Санжары" согласилась предоставить Скалецкой отдельный домик, который, по словам главы Минздрава, необходим ей для работы.

Перед этим Скалецкая заявила, что намерена провести две недели на карантине в Новых Санжарах вместе с людьми, которые были эвакуированы из Китая. По ее словам, это должно успокоить тех, кто находится на карантине и тех, кто вчера протестовали против приезда людей в их поселок. Как выяснила "Страна", во время отсутствия Скалецкой, ее заменит первый заместитель Андрей Семиволос.