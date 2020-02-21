Российская певица Валерия (настоящее имя Алла Перфилова) собирается создать политическую партию и принять участие в выборах в Государственную думу в 2021 году.

Об этом заявил ее муж, продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Фонтанка.ру" в пятницу, 21 февраля.

По словам Пригожина, они раздумывают над тем, чтобы создать партию под названием "Сильные женщины" к 2021 году. Политическое объединение будет выступать за права женщин и бороться с насилием в семьях.

"Есть мужчины, готовые поддерживать женщин в их желании сделать нашу страну лучше. России нужен этот баланс", — подчеркнул продюсер, добавив, что в Госдуме Валерия станет союзницей депутата от "Единой России" Оксаны Пушкиной, разрабатывающей законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия".

Пригожин заверил, что данная идея "пока не обсуждалась ни с какими кураторами", однако пара раздумывает об этом.

Напомним, 20 февраля музыкант Сергей Шнуров вступил в Партию роста. В январе издание "Медуза" со ссылкой на источники среди чиновников сообщило, что Шнуров вместе с видеоблогером Юрием Дудем называются желанными кандидатами на то, чтобы возглавить новые партийные проекты Кремля на выборах в Госдуму 2021 года. Шнуров тогда ответил на слухи матерным стихотворением, пообещав пнуть гнездо холопье.

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