В субботу по востоку Украины пройдут дождь со снегом
В субботу, 22 февраля, на большей части Украины ожидается сухая и солнечная погода. Лишь в восточных областях, а ночью и в Приазовье и в Карпатах прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики предупреждают, что ночью и утром местами, кроме восточной части, ожидается туман. Ветер преимущественно южный, на Левобережье - северо-восточный, 5-10 м / с.
Температура ночью от +2 до -3 градусов. Днем потеплеет до +3-8. В Карпатах морозы: ночью -2-7, днем -1-3 градуса.
Фото: facebook.com
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