Облсовет Полтавы три раза пытался проголосовать за обращение к президенту Украины по поводу протестов в Новых Санжарах. Для принятия решения не хватило голосов. Сессию ОГА посетил замминистра здравоохранения Игорь Ляшко.

Такая информация появилась на сайте администрации.

Глава ОГА Олег Синегубов заявил, что он узнал о госпитализации эвакуированных из китайского Уханя только утром 20 февраля, а по приезду в город он увидел граждан, которые протестовали и были уверены, в том, что к ним везут инфицированных коронавирусом граждан.

"Пришлось вместе с медиками успокаивать местных жителей, объяснять им, что Новым Санжарам ничего не угрожает, к ним едут здоровые украинцы, все меры безопасности приняты. Число протестующих достигало 700-800 человек. Поведение отдельных жителей просто поражало - вместо помощи эвакуированным мы увидели то, за что стыдно всей стране. За их действиями стояли определенные манипуляторы, которые подстрекали людей, поставляли технику для возбуждения общественного порядка", - заявил Синегубов.

В свою очередь начальник областной полиции отметил, что по фактам столкновений новосанжарцев с полицией было открыто пять уголовных производств. Всего задержано 24 местных жителей. За медицинской помощью обратились девятеро полицейских и один гражданский. Серьезное ранение получил сотрудник Нацгвардии - ему попали камнем в глаз.

Отмечатся, что во время сессии депутаты также имели возможность задать вопросы замминистру здравоохранения Виктору Ляшко. Больше всего депутатов интересовало, почему для госпитализации эвакуированных из китайского Уханя были выбраны именно Новые Санжары.

"Перед тем, как эвакуировать украинцев из Китая, был изучен опыт 17 стран, которые уже это сделали. Мы понимали, что будет очень много вопросов и паники, и до последнего старались не разглашать место дислокации. Избирали не медучреждение закрытого типа, а санаторий с охраной, потому что еще раз подчеркиваю - люди приехали здоровые. Они уже прошли карантин в Китае, а теперь 14 дней должны находиться в обсервации. А она не предусматривает лечение. Если у эвакуированных людей появятся какие-либо симптомы болезни, их отвезут в инфекционное отделение, который есть в каждом областном центре. Поверьте, нет повода паниковать", - заявил Ляшко.

После этого депутаты облсовета пытались проголосвать за обращение к Зеленскому по поводу протестов в Новых Санжарах, однако для этого не хватило голосов.

Напомним, что в четверг, 20 февраля, новосанжарцы выступили против размещения в местном госпитале эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранцев.

Также мы сообщали, что сотни детей в пятницу, 21 февраля, прогуляли школу в Новых Санжарах из-за последних событий в городе.