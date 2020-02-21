В четверг, 20 февраля, в Новые Санжары Полтавской области привезли эвакуированных из Китая украинцев. Это вызвало бунт среди местных жителей. Они устраивали беспорядки, бросались в автобусы с соотечественниками камнями и жгли костры. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что Украина напоминала ему Европу Средневековья.

"Страна" спросила у депутатов от "Слуги народа", что думают они о происходящем вчера в Новых Санжарах.

Евгений Шевченко, депутат фракции "Слуга народа":

Фото: Facebook/ Евгений Шевченко

"Без сторонней организации этого бы не произошло. За этим кто-то стоит. Понятно, что у людей был мотив: страх. Нужно заканчивать с майданами, потому что они привели к охлократии – негативная деформация демократии. Если мы дальше будем майданить, то просто развалим страну. Я скажу непопулярную вещь для всех, но, если бы я принимал решение, то обязательно нашел организаторов и они бы сидели, чтобы другим было не повадно.

С охлократией пора заканчивать, нужно устанавливать позитивную диктатуру. Народ источник власти, но не власть. Я очень негативно отношусь к вчерашним событиям, и мне стыдно, что у нас есть такие граждане, но это не все такие. Это активное неадекватное меньшинство, а власть представляет большинство. Это нужно понять, и президенту и нашей команде".

Алексей Устенко, депутат фракции "Слуга народа":

Фото: Facebook/ Oleksii Ustenko

"Вернулись наши граждане, и мы рады. Мне тяжело говорить, потому что это эмоции зашкаливают. В других странах людей встречали с цветами, а у нас с камнями. Как народный депутат, я хотел бы извиниться перед эвакуированными, мне действительно очень жаль. Вчера целый день следил за ситуацией Анастасии Зинченко, которую отказались брать вместе с собачкой Мишель. Просто сердце кровью обливается. Она не бросила своего четвероногого друга. Я буду писать депутатские запросы и следить за ситуацией с эвакуацией Анастасии и тех, кого уже эвакуировали".

Юлия Яцык, депутат фракции "Слуга народа":

Фото: Facebook/ Юлія Яцик

"Моя позиция не отличается от мнения большинства украинцев, которые осуждают действия жителей Полтавской области. Все люди должны попасть домой и пройти обследования. Такая встреча – шок для меня. Я осуждаю действия МОЗ, потому что полностью отсутствовала коммуникация. Они не объяснили, кто, куда и зачем. А у страха глаза велики. Конечно, были и организаторы этого события, которые подталкивали людей к активным действиям. Мой вывод: нужна коммуникация про любые действия правительства с народом. К сожалению, многие вопросы не объясняются людям. Например, закрытие туберкулезных и психоневрологических диспансеров или медицинская реформа, которую начали наши предшественники. Поэтому многие недоброжелатели манипулируют отсутствием информации".

Ирина Верещук, депутат фракции Слуга народа:

Фото: Facebook/ Ірина Верещук

"Я – часть власти, поэтому несу ответственность за то, что произошло. Можно обвинять оппозицию в том, что они разогревали эти скандалы. На местах политики хотели заработать политических баллов, уменьшив резистентность власти. Я сегодня подписала обращение руководителю СБУ, чтобы они разбирались в этой ситуации. С морально-этической стороны, вчерашние события не выдерживают никакой критики. Спасибо экипажу, пилотам, врачам, правоохранителям и тем, кто обеспечивал безопасность.

У нас сейчас есть общественная проблема: мы дезорганизованы, дезориентированы. Это требует анализа и принятия решений. Также отсутствие коммуникации. На местах не объяснили, куда будут везти людей. А сегодня Гончарук сказал, что это была часть плана. Но нельзя держать в секрете такую информацию от органов местного самоуправления, где хотели поселить эвакуированных. С местной властью нужно было коммуницировать в первую очередь. Странная ситуация".

Напомним, "Страна" публиковала репортаж о беспорядках в Новых Санжарах 20 февраля, которые напомнили фильмы о зомби.

Также мы писали о том, что президент Владимир Зеленский обвинил политиков в поддержке протестов в Новых Санжарах.

"Страна" подробно разбиралась в том, кто и как разгонял панику по поводу прибытия украинцев из Уханя.