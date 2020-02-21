В пятницу, 21 февраля, в России отцепили вагон поезда Киев-Москва после того, у одной из-за пассажирок заподозрили коронавирус 2019-nCoV. Гражданку Китая с высокой температурой отправили в инфекционную больницу в Брянске.

Остальных пассажиров вагона - а это 13 украинцев, 6 россиян, узбек, канадец и китаянка - также отправили на карантин.

Позже диагноз не подтвердился, но случай наделал немало шума. А в Украине его назвали "российской провокацией". Разбирались, что произошло.

Что произошло

В ночь на 21 февраля пассажирку поезда Киев-Москва с симптомами респираторного заболевания выявили во время прохождения таможенно-пограничного контроля на железнодорожной станции Суземка в Брянской области. У гражданки Китая поднялась высокая температура - до 38 градусов. На днях она прибыла в Украину из Минска самолетом, поэтому у нее заподозрили заражение коронавирусом 2019-nCoV.

Россия ранее временно запретила авиасообщение с Китаем из-за распространения коронавируса, видимо, поэтому гражданке Китая пришлось добираться через Беларусь и Украину.

В украинской госпогранслужбе сообщили, что пограничники Сумского отряда предупредили ее, что с 20 февраля Россия временно запретила въезд для граждан КНР, но пассажирка решила продолжить путь. Также военнослужащие интересовались состоянием ее здоровья и получили ответ, что жалоб нет. По внешним признакам больной женщина не выглядела и ее пропустили, заявили в погранслужбе.

Однако российские пограничники были иного мнения. И забили тревогу, когда выяснилось, что у пассажирки поднялась высокая температура.

В Брянске весь вагон отцепили и отправили в санитарный тупик вместе с двумя проводниками и другими 19 пассажирами. Среди них были 13 граждан Украины, в том числе два проводника, 6 россиян, один гражданин Узбекистана и один гражданин Канады.

Женщину доставили в Брянскую областную инфекционную больницу, где поместили в отдельный бокс. Остальных находившихся в вагоне тоже сняли и отправили на карантин в Брянскую городскую больницу. При этом пятеро украинцев были госпитализированы. Их состояние нормальное, жалоб нет. Еще шестеро, не считая бортпроводников, от госпитализации отказались и остались в отцепленном вагоне.

В "Укрзализныце" сообщили, что "питание, отопления и санитарные условия в отцепленном вагоне обеспечены". Поддерживаются рабочие контакты с российской стороной и после получения результатов лабораторных исследований пассажиров, будет принято решение об их дальнейшем следовании и возврате вагона, который находится на санитарной стоянке в Брянске.

После проведения противоэпидемических мероприятий в санитарном тупике состав продолжил путь и прибыл в Москву. В столице России на вокзале его встретили специальные службы. Пассажиры прошли медосмотр, но признаков заболевания ни у кого не обнаружили.

Позже выяснилось, что у гражданки Китая не обнаружили коронавирус. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов. По его словам, результаты исследований показали, что ни ОРВИ, ни коронавирус у гражданки КНР не установлены. "Этому есть подтверждение", - сказал чиновник.

В Центре Общественного здоровья Украины после случая в поезде напомнили, что ни одного случая 2019-nCoV в Украине по состоянию на 21 февраля не зарегистрировано.

Что будет с поездом

Состав был сформирован "Укрзализныцей". Речь о поезде 006К Киев-Пассажирский

Москва Киевская, который оправляется из столицы Украины вечером. Проведя ночь в пути, через 13 с половиной часов он прибывает в Россию, следуя в том числе через Брянск.

После того, как был отцеплен вагон в УЗ сообщили, что находятся в координации с МОЗ и МИД Украины и обратились за официальной информацией к российской стороне. По прибытию в Москву поезд прошел санитарную обработку и готовится к возвращению в Украину.

Судьба отцепленного вагона решится, когда будут получены результаты анализов всех, кого отправили в карантин.

Реакция в Украине

Утром, выступая в Верховной Раде, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что заявление российских властей может быть фейком. Он уточнил, что по данным россиян, гражданка Китая, снятая с поезда, после Минска находилась в Киеве четыре дня. И что россияне намеренно раздули историю с подозрением на вирус.

"Я предсказываю, что провокации продолжатся. У нас уже сегодня есть информация, что якобы гражданка Китая, которая пять дней назад прибыла в Украину самолетом, побыла четыре дня в Киеве и выехала поездом в Москву, на границе с Россией была остановлена и там якобы выявили какие-то вирусы и они что-то исследуют и так далее", - цитирует Гончарука "Левый берег".

Глава правительства назвал историю со снятой с поезда китаянкой попыткой "раскачать информационное поле", чтобы посеять в Украине панику, "уныние и раздор".

Правда, совершенно непонятно, как эта цель была в итоге достигнута.

Интересно, что вчерашние события в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары набросились на украинцев из Уханя, Гончарук тоже выдал за провокацию "из-за границы". Видимо, других причин у любых негативных явлений премьер не видит.

На деле же ситуация показала, что в РФ вопросы с подозрениями на коронавирус решаются куда эффективнее, чем в Украине. Как минимум без бунтов и потрясений, которых не было в Брянске, куда в местную больницу привезли несколько "подозреваемых" - в том числе украинцев.

Никто машины с ними не разбивал и больницы не баррикадировал. То есть здесь Гончарук бы мог поучиться, как без бунтов и блокирования дорог перевозить по стране людей, которые могут быть в теории инфицированы.

И еще один важный момент, уже не связанный с Россией. Как видим, через украинскую границу может достаточно просто проехать гражданин Китая с опасными симптомами. Его не будут "заворачивать" и проверять тех, кто едет с ним. Как это произошло с китаянкой, задержанной в РФ, надо думать, не без оснований (вряд ли совершали "провокацию" против Китая тоже).

Эта информация была бы полезной для жителей Новых Санжар и прочих мест, где пытались не допустить к себе "самолет из Уханя". По сути через третьи страны в Украину могут в любых количествах заезжать потенциальные носители вируса, которых никто не станет без лишней необходимости возить в больницы и устраивать на карантин.