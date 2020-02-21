Сотрудники пограничной службы запретили въезжать в Украину троим гражданам РФ, которые собирались выступить в Киеве с лекциями и тренингами.

Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает Госпогранслужба.

Как сообщается, в киевский аэропорт Жуляны приехали российские специалисты в сфере журналистики, блогерства и социальных коммуникаций. Сотрудники Госпогранслужбы обнаружили гражданина России, 1985 года рождения. Он прилетел рейсом из Минска и сказал, что прибыл с деловой целью по приглашению одной организации – проводить тренинги и занятия со слушателями.

"Однако в ходе пограничного контроля пограничники установили, что прибывший лектор, сотрудничает с политическими силами РФ и баллотировался от партии Жириновского в Московскую думу, а также является специалистом в вопросах информационной и кибервойны", – говорится в сообщении.

Также выяснилось, что мужчина читал лекции о кибервойне в оккупированном Крыму в так называемом "молодежно-патриотическом лагере Донузлав-2015". Тогда организаторы – всероссийская организация Боевое братство – наградили его медалью "Участник шествия Бессмертный полк".

"Украинские пограничники также оценили "заслуги" россиянина. Он вернулся обратным рейсом со штампом в паспорте Запрет въезда на три года", – отметили в погранведомстве.

Также рейсом из Минска прилетел россиянин, 1986 года рождения, который тоже ехал читать лекции о продвижении контента в социальных сетях. В биографии этого "СММ-тренера" также нашли факт незаконного посещения оккупированного Крыма. Его отправили обратно в Минск с запретом въезда в Украину на три года.

Кроме того, в Жулянах запретили въезд россиянке, 1980 года рождения. Она прилетела рейсом из Минска для проведения лекций и тренингов. Но границу пересечь не смогла, потому что не смогла подтвердить цель поездки. Также было установлено, что женщина работает в интернет-ресурсе, который запрещен в Украине.

Видео: YouTube/Державна прикордонна служба України

Ранее сообщалось, что пограничники не пустили в Киев двух единороссов и одного члена КПРФ.

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