Среди украинских подростков набирает обороты новая опасная игра под названием "вызов прыжка", которая может закончиться сотрясением мозга или даже смертью игрока. В других странах уже зафиксированы такие случаи. А родители украинских школьников уже бьют тревогу в соцсетях. Об этом пишет "Обозреватель".

"Подсекают под ноги, если ребенок не знает, как падать, ударяется головой. Покажите детям, чтоб не вздумали играть ни с кем в такое. И если кто-то попросит попрыгать с ними, чтоб сразу отказывались. Многие дети уже получили сотрясение и смертельные травмы головы!" – делятся подробностями родители.

Игра становится популярной не только в Киеве, но и в области. "Пуща Водица подтвердила, что у них в школе тоже", - пишут в соцсетях. Мама ученицы 6-го класса одной из школ Святошинского района рассказала, что об опасном развлечении узнала от тренера по карате, куда на занятия ходит ее дочь.

В Департаменте образования Киева о жестокой игре узнали от журналистов и заверили, что в столице пока не зафиксировано травм в результате такого "развлечения".

А вот школьники признаются, что видели похожие ролики, но только в интернете. "Мне попадались такие ролики в сети TikTok, только там все происходило на льду. Но никто среди моих одноклассников или ровесников такими розыгрышами не занимается. И это не выглядит весело", – сказала нам киевская школьница Дарья.

Розыгрыш, который называется Skull Breaker Challenge или Tripping Jump Challenge, пришел из Америки. О том, что это не просто страшилка, говорят факты - в Бразилии, к примеру, зафиксирован смертельный случай 16-летней школьницы. По данным, местного сайта Globo, трагедия произошла в школе имени Антониу Фагундеса в муниципалитете Мосоро. Эмануэла Медейрос после "игры" сильно ударилась головой. Девушку даже успели привезти в больницу, но не спасли - она скончалась от черепно-мозговой травмы.

Фото: Hindustantimes.com

Валери Ходсон из Аризоны, США, опубликовала фото сына из больницы. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами головы после того, как одноклассники "пошутили над ним". "Хочу уточнить, сын не знал, что его разыгрывают. А мальчиков он давно знал, поэтому доверял. Сейчас у ребенка травма головы, лица и сильные порезы во рту", - написала Валери.

Над американским школьником "подшутили" друзья. Фото: Facebook Valerie Hodson

В Турции об опасной игре, которая набирает популярность в школах, вчера предупредил министр образования Зия Сельджук. "Игра распространяется среди молодежи. Мы сделали объявления для наших школ, но давайте объясним молодым людям, что это не может быть игрой и шуткой, это может привести к кровоизлиянию в мозг", - написал турецкий чиновник в Twitter.

В Министерстве просвещения Израиля признали, что там школьники увлеклись жестоким розыгрышем. Поэтому учебные заведения должны провести беседы с детьми и объяснить тяжелые последствия участия в опасных играх ради "лайков".

Врачи предупреждают, что шалость грозит серьезными травмами головы: трещина черепа, кровоизлияние в мозг, человек даже может впасть в кому. Также могут быть травмы шеи, позвоночника и конечностей.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Гулливере" поймали хулигана-парфюмера, бившего дорогие духи ради развлечения.

Также мы сообщали, что в Херсоне 10-летний геймер повесился, когда мама отказалась купить ему новую игру.