В Новых Санжарах на учебу не пришли 400 школьников. Их родители перепуганы китайским коронавирусом
Сотни детей сегодня прогуляли школу в Новых Санжарах из-за госпитализации в местной больнице эвакуированных из Китая граждан Украины и других стран. Напуганные коронавирусом родители начали забирать детей с уроков еще вчера.
Об этом рассказал директор единственной общеобразовательной школы в Новых Санжарах Николай Решетило, передает издание kolo.news.
Сообщается, что администрация школы будет стараться убедить родителей в том, что жизням их детей ничего не угрожает.
"Сегодня из 900 школьников на обучение не пришло почти 400. На такую посещаемость повлияла ситуация, которая была в Новых Санжарах вчера. Но мы работаем в штатном режиме. Я обязал учителей телефону известить родителей, безопасности детей ничего не угрожает", - заявил Решетило.
Так, чтобы исправить сложившуюся ситуацию с низкой посещаемостью школы, в понедельник будет организовано родительское собрание, чтобы объяснить родителям, что ситуация с эвакуированными из Уханя людьми находится под контролем.
Напомним, что в четверг, 20 февраля, новосанжарцы выступили против размещения в местном госпитале эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранцев. Они мотивируют свою позицию тем, что якобы в Украину могли эвакуировать зараженных смертельным коронавирусом граждан.
В свою очередь Минздрав Украины пытался убедить испуганных жителей Новых Санжар. Так, министр здравоохранения Скалецкая приняла решение остаться в том же госпитале, где были госпитализированы эвакуированные. Однако вскоре стало известно, что Скалецкая на второй день выехала за пределы Новых Санжар.