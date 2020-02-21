Сотни детей сегодня прогуляли школу в Новых Санжарах из-за госпитализации в местной больнице эвакуированных из Китая граждан Украины и других стран. Напуганные коронавирусом родители начали забирать детей с уроков еще вчера.

Об этом рассказал директор единственной общеобразовательной школы в Новых Санжарах Николай Решетило, передает издание kolo.news.

Сообщается, что администрация школы будет стараться убедить родителей в том, что жизням их детей ничего не угрожает.

"Сегодня из 900 школьников на обучение не пришло почти 400. На такую ​​посещаемость повлияла ситуация, которая была в Новых Санжарах вчера. Но мы работаем в штатном режиме. Я обязал учителей телефону известить родителей, безопасности детей ничего не угрожает", - заявил Решетило.

Так, чтобы исправить сложившуюся ситуацию с низкой посещаемостью школы, в понедельник будет организовано родительское собрание, чтобы объяснить родителям, что ситуация с эвакуированными из Уханя людьми находится под контролем.

Напомним, что в четверг, 20 февраля, новосанжарцы выступили против размещения в местном госпитале эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранцев. Они мотивируют свою позицию тем, что якобы в Украину могли эвакуировать зараженных смертельным коронавирусом граждан.

В свою очередь Минздрав Украины пытался убедить испуганных жителей Новых Санжар. Так, министр здравоохранения Скалецкая приняла решение остаться в том же госпитале, где были госпитализированы эвакуированные. Однако вскоре стало известно, что Скалецкая на второй день выехала за пределы Новых Санжар.