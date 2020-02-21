Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что протесты против эвакуации украинцев и иностранцев из китайского Уханя имели политическую поддержку. Именно это не позволило привезти эвакуированных для обсервации в Тернопольскую область, где для них были подготовлены лучшие условия.

Об этом он заявил журналистам в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Вы знаете, что были подготовлены четыре места, одни из наилучших условий действительно были на Тернопольщине. Вы знаете, что там происходило... К сожалению, назвать это человеческими поступками я не могу. Не хочу подбирать другие слова. К сожалению, так бывает", - сказал он.

По мнению Зеленского, эти события произошли "не только из-за людей".

"Я думаю, что простые люди не имеют к этому отношения. К сожалению, в некоторых местах была политическая поддержка этой псевдоакции", - указал он.

Кроме того, глава страны спрогнозировал, что скоро "мы увидим, как будут совпадать люди на акциях против земельной реформы и против того, чтобы мы видели наших граждан в Украине".

Ранее Зеленский, комментируя вчерашние беспорядки в Новых Санжарах заявил, что вчера наша страна напоминала Европу Средневековья. "Мы постоянно говорим, что Украина - это Европа. Вчера, откровенно вам скажу, казалось в некоторых эпизодах, что Украина - это Европа эпохи Средневековья", - заявил президент.

Как сообщалось, власти Украины решили эвакуировать граждан страны из Китая в связи со вспышкой коронавируса. 18 февраля несколько сотен человек собрались в Микулинцах Тернопольской области на протест против размещения эвакуированных из Китая людей в сaнaтории "Медоборы" (с.Конопковкa рядом с Микулинцами) нa карантин и обcервaционные мероприятия. Подобная акция прошла и во Львовской области.

45 украинцев и 27 иностранцев 20 февраля прибыли в Украину из Китая. В этот же день стало известно, что их разместят в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Местные жители протестовали против такого решения. Проезду автоколонны пытались воспрепятствовать. 24 наиболее агрессивных граждан были доставлены в территориальные отделы Нацполиции. Впоследствии 23 задержанных отпустили домой, один остался под стражей.

За медицинской помощью обратилось девять правоохранителей и один гражданский, которые пострадали в результате столкновений в Новых Санжарах.

Все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", где будут находиться в течение 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.