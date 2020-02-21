Среди 45 эвакуированных из Китая украинцев, которых разместили на карантин в Новых Санжарах, оказалось 17 танцовщиков студии танцев Fashion Pa Ballet из Кривого Рога, родины президента Владимира Зеленского.

Об этом в Facebook сообщил директор этой танцевальной студии Владимир Богданов.

По его словам, все эвакуированные танцовщики из его коллектива чувствуют себя хорошо, у них нет симптомов заражения коронавирусом. Также Богданов отметил, что он готов поехать в Новые Санжары и провести две недели, которые продлится карантин, с членами своего коллектива, потому что ему не страшно.

Скриншот: Facebook/ Володимир Богданов

Отметим, что "Страна" уже сообщала, что среди эвакуированных украинцев - много танцовщиц. Как рассказала 22-летняя львовянка Ольга Мельник, которая так же, как и некоторые прибывшие из Уханя украинки, уже три года зарабатывает в Китае танцами, это неплохой способ заработать. В месяц она получает около 2 тысяч долларов, а иногда и больше.

"Очень важно быть стройной и со светлыми волосами, ростом выше 170 см. Брюнеток и полных тоже берут, но они ценятся намного ниже. Набирают, можно сказать, всех подряд, кто хоть немного умеет двигаться, лишь бы выглядел соответствующе популярным здесь параметрам", - рассказала Мельник в комментарии "Стране".

По ее словам, ее работа в ночном клубе предусматривает танцы с 23:00 до 03:00: три-четыре выхода за смену. Обычно девушек зовут танцевать гоу-гоу (стиль танца, предназначенный для развлечения посетителей дискотек и других развлекательных мероприятий).

"Это не стриптиз, но похоже - одежды на тебе минимум, нужно выходить в зал, веселить китайцев, играть с ними в настольные игры, "разводить" их на дорогую выпивку (прибыль для клуба). Китайцы обожают украинок и русских, мы для них экзотика, с нами постоянно фотографируются как со звездами", - сообщила Ольга Мельник.

По ее словам, несмотря на то, что некоторые посетители клуба считают, что танцовщицу можно "снять" на ночь, интим - это табу, а если вдруг хозяин клуба пытается заставить спать с клиентами, девочки обычно увольняются.

"Благо работы для танцовщиц в Китае много. Работа моделью, которой подрабатывают практически все танцовщицы - несколько необычная по нашим меркам. Это не выходы на подиум и не съемки для журналов. Это скорее хостесс - то есть нужно с улыбкой встречать гостей на открытия магазинов, ресторанов. А если и случаются съемки, то это обычно малоизвестные китайские бренды", - рассказала Мельник.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала, как 20 февраля родина встретила украинцев, спасавшихся от вируса из Китая.

Также мы писали о том, что эвакуированные из Китая украинцы были шокированы "тёплой встречей" в Новых Санжарах.