Глава Минздрава Зоряна Скалецкая, которая решила пройти карантин в месте с эвакуированными из Уханя в Новых Санжарах, выложила в Facebook снимок из санатория и сообщила, что находится уже там.

"Итак, я наконец нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычной комнате, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение", - написала она.

По ее словам, вчера до поздней ночи она "вместе с представителями всех вовлеченных министерств и ведомств проверяла условия размещения людей в "Новых Санжарах", обеспечение их необходимыми вещами, соблюдение санитарных и норм безопасности".

"Сегодня мы согласовали условия моего пребывания и меня запустили в зону обсервации", - резюмировала она.

На снимке она находится с неким мужчиной. На вопрос пользователей о том, кто рядом с ней, Скалецкая не ответила.

Фото: facebook.com

Напомним, что сегодня директор санатория Александр Блинов в эфире телеканала Newsone заявил, что Скалецкая покидала территорию санатория. На момент интервью в 11:55 министра там не было. "Госпожа министр выехала",- сказал директор.

По его словам, министр пробыла в санатории до 02:00, общалась с персоналом санатория и высказывала намерения вернуться в санаторий пообщаться с эвакуированными из Китая гражданами и пройти процедуру обсервации.

Кроме того, санаторий "Новые Санжары" намерен предоставить министру здравоохранения Зоряне Скалецкой отдельный домик для проживания. Как пояснил Блинов, такие условия необходимы Скалецкой для работы.

Перед этим Скалецкая заявила, что намерена провести две недели на карантине в Новых Санжарах вместе с людьми, которые были эвакуированы из Китая. По ее словам, это должно успокоить тех, кто находится на карантине и тех, кто вчера протестовали против приезда людей в их поселок. Как выяснила "Страна", во время отсутствия Скалецкой, ее заменит первый заместитель Андрей Семиволос.