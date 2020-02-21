В Высшем антикоррупционном суде отменили депутату парламента Ярославу Дубневичу из депутатской группы "За будущее", который был взят под стражу в ноябре 2019 года, обязательство носить электронный браслет.

Об этом рассказал его адвокат Станислав Пелюк, пишет издание "Украинские новости".

"Отказали вчера в продлении срока действия этого обязательства", — сказал он.

По его словам, Дубневич и так не носил браслет по техническим причинам. Все остальные обязанности для Дубневича, в том числе запрет на выезд за границу, продлены еще на 2 месяца.

Напомним, Дубневича подозревается в лоббировании выделения денежных средств из бюджета "Укрзализныци" на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. В результате реализации этой схемы финансовые потери составили более 93 млн грн.

Как писала "Страна", неприкосновенность с Дубневича парламент снял в октябре. Его заключили под стражу, но в начале ноября он вышел из СИЗО после того, как за него внесли залог 100 миллионов гривен.

24 декабря ВАКС обязал Дубневича до 22 февраля носить электронный браслет и не пользоваться загранпаспортом.