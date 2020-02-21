Покинувшая 12 лет назад Россию экс-модель и жена миллиардера Анна Вишневская пожаловалась на тяжелую жизнь в Монако и призналась, что мечтает вернуться в Москву. В Монако она несколько раз становилась жертвой грабежей и устала от этого, пишет "Газета.Ru".



Уточняется, что Анна Вишневская - жена миллиардера, бывшего совладельца Совкомбанка Василия Клюкина.

"Ничего не нравится! Живу там (в Монако - Ред.) ради детей и постоянно ищу способ уехать и обязательно уеду на ПМЖ в Москву. А пока я просто улетаю оттуда, как можно чаще.

Вишневская добавила, что в Монако стала интровертом. Кроме того, ее выводит из себя уровень преступности в королевстве и бездействие полиции, из-за которого после очередного ограбления семье экс-модели пришлось нанять частного детектива.

"На лазурке нас с 2012 года ограбили 6 раз: 2 раза обносили разные дома, 2 раза угоняли машины, 2 раза воровали сумки в аэропорту. На вопрос, а что говорит полиция, отвечаю: а ничего не говорит. Прошло 7 недель с момента ограбления и информации 0, как и предыдущие 5 раз", - возмущается Вишневская.

Ранее "Страна" писала о том, что в Боснии трио украинцев ограбило 23 банкомата российского "Сбербанка".

Также мы сообщали, что в Харькове задержали пару, которая продавала украинок в секс-рабство в Монако.