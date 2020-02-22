22 февраля проходит финал Национального отбора на Евровиение-2020. Сегодня выяснится, кто будет представлять Украину на международном песенном конкурсе в Роттердаме.

После двух полуфиналов борьбу продолжают шесть участников из шестнадцати. Среди них: Марина Круть, Jerry Heil, Go-A, Дэвид Аксельрод, Khayat, Tvorchi.

Лучший будет выбран путем голосования зрителей, а также оценок трех судей.

В прямом эфире финал Нацотбора показывают СТБ и UA:Перший. "Страна" ведет онлайн Нацотбора.

Прямая трансляция:

21:12 Закрывают конкурсную часть - открытие второго полуфинала Tvorchi. Джефри говорит, что в прошлый раз налажал с вокалом и теме более был поражен реакцией на их выступление. "Это очень вдохновляет"



21:07 После выступления говорит, что не позвал "Kazaky" на подтанцовку, как советовала Тина Кароль, потому что они уже состоявшиеся самобытные артисты и это было бы не корректно.

Тина говорит, что впечатлена и гордится тем, что работала с ним. Khayat не может сдержать слез.

Дроздов говорит, что опасается, чтобы Khayat не остался музыкантом только для подростков

"Сцена любит сильных. Мне понравилось, не то, что в прошлом году" - комментирует Данилко

21:02 Khayat поет про "Call for love"

20:59 На сцену сейчас выйдет Khayat, которого в зале уже поддерживают фанаты

20:51 Притула шутит, что Аксельрод сегодня похож на Джона Сноу.

Виталий Дроздов хвалит за смену образа. Другие судьи тоже. "Я б вышла замуж за тебя. На меня подействовало" - говорит Тина Кароль

20:45 Аксельрод вот-вот выступит

20:31 После рекламы очередь Дэвида Аксельрода

20:28 "Вы лучшие. Вы мои фавориты. Стильно, есть какой-то образ странненький, как я люблю. Вы выделяетесь среди других артистов" - говорит Данилко

"Какая-то магия" - добавляет Виталий Дроздов

"Вы сегодня разорвали зал. Еще никому так не аплодировали" - сказала Тина Кароль

20:24 После выступления зал аплодирует. Вокалистка Екатерина Павленко говорит, что музыканты осознанно выбрали украинский язык для песни, потому что он должен звучать со сцены Евровидения

20:18 Теперь очередь за Go-A. После своего выступления они стали знамениты, хотя на жеребьевке к ним даже не подошел никто из журналистов - все сосредоточились на Ассоль и Элине Иващенко, которые в итоге не прошли в финал

20:10 Данилко советует Яне не слушать советы. "Наши так люди устроены. Я какое-то время позорил украинскую женщину, а потом стал легендой"

"Я могу только представить, как тебе было сложно" - комментирует атаку хейтеров на Jerry Heil Тина Кароль

20:05 Она в другом костюме, с другой подтанцовкой

20:01 Готовится Jerry Heil. Обещает, что в финале номер будет другим. Говорит, что в прошлый раз так старалась, что перестаралась

19:57 У судей есть претензии к вокалу, но в целом они хвалят выступление

19:50 Марина говорит, что бандура весит 12 кило и одновременно петь и играть и следить за тем, что нужно стоять прямо и втягивать живот - это сложно. "Так, вы тоже на сцене втягиваете живот?" - радуется Притула.

Музыкант обращается к зрителям и говорит, что для нее будет честью представлять Украину с таким инструментом. Зал поддерживает ее

19:44 Песню "99" представляет Марина Круть. В этот раз она не сидит, бандуру установили на специальную подставку

19:31 После рекламы начнутся конкурсные выступления. Первой споет Марина Круть

19:27 Сергей Притула представляет судей: Виталий Дроздов, Тина Кароль и скоро к ним присоединится Андрей Данилко



19:24 На сцену выходят все шесть финалистов. Они проходят через зал

19:15 На сцену вышел ведущий Сергей Притула. Спрашивает, почему Сердючка не хочет ехать на Евровидение. "Она хочет. Данилко протестует" - отвечает артист

19:11 А вот и последний хит "Make it rain champagne"

19:08 Зал и судьи аплодируют. "Ну, як вам? Ничё" - спрашивает Сердючка. - "Можна хлопать, чё вы стесняетесь?" Поет вторую песню

19:00 Начался прямой эфир. В том же костюме, что и когда-то на Евровидении, выступает Верка Сердючка: "Притула, вызывай пожарку. Мы начинаем зажигать!"

18:50 Порядковый номер участника - это код для голосования, которое начнется после того, как выступят все участники. Цифру с понравившимся участником можно отправить в смс на номер 7766. Или бесплатно проголосовать с мобильного приложения "Телепортал". Там голосование будет активно после того, как ведущий объявит, что линии открыты. За одного участника засчитают только одно смс с одного телефонного номера или один голос в приложении.

18:45 Сегодня участники будут выступать в такой последовательности:

1 Марина Круть

Jerry Heil

3. Go-A

4. Дэвид Аксельрод

5. Khayat

6. Tvorchi

18:40 Евровидение-2020 начнется 12 мая и пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Финал состоится 16 мая. Украина выступит во второй половине первого полуфинала, который пройдет 12 мая.

Шесть финалистов и их песни

1. KRUTь - "99"

Марина Круть - поющая бандуристка, которая вдохнула свежее и современное звучание в этот уникальный украинский инструмент. По ее словам, для иностранцев это экзотика и они всегда заинтересованно реагируют на бандуру. Для конкурса она сама написала песню "99" и получила наивысшую оценку судей и зрителей - по 8 баллов - в первом полуфинале. Она поет о том, если ты упал, есть 99 причин, чтобы подняться.

2. Jerry Heil - "Vegan"

Популярная украинская певица прославилась хитом "Охрана - отмена", песнями про белые кроссы и хлебобулочные ляжки. Говорит, что поет о том, что видит, а поскольку девушка она простая, то и народ оценил ее творчество. Jerry Heil сама является веганом (строгое вегетарианство, исключающее любые продукты животного происхождения - Ред.), поэтому поет о таких, как она.

3. Go-A - "Соловей"

Молодая украинская группа соединяет фольклорные мотивы и танцевальную музыку. Это пришлось по вкусу и судьям, и зрителям. Состав: Екатерина Павленко - вокал, Тарас Шевченко - клавишные, Иван Григоряк - гитара, Игорь Диденчук - дудочка.

4. Дэвид Аксельрод - Horizon

Артист ранее выступал под именем Владимир Ткаченко, но год назад принял решение изменить имя в честь дедушки. Правда, его экс-продюсер заявила, что имя он сменил из-за долгов, что сам музыкант отрицает. Известен по многочисленным украинским талант-шоу.

5. Khayat - "Call for love"

Андрей Хаят в прошлом году уже участвовал в Нацотборе, но не прошел. В этом году судьи отметили прогресс, песня им понравилась.

6. Tvorchi - "Bonfire"

Этот дуэт из Тернополя в полуфинале получил максимальные оценки зрителей и судей - по 8 баллов. Судьи назвали их трек свежим, танцевальным и ненапрягающим.