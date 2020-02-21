Автограф Владимира Путина был продан на аукционе в Москве за 340 тысяч рублей. Гораздо дороже покупатели оценили вещи режиссера Андрея Тарковского.

Об этом информирует издание РИА "Новости".

В аукционном доме "12-й стул" был продан автограф президента Российской Федерации Владимира Путина, который тот адресовал американисту Валентину Зорину. Он ушел с молотка за 340 тысяч рублей (129 тысяч гривен). Сообщается, что российский лидер отправил пожелания со своим автографом в ответ на подарок историка - книгу "Неизвестное об известном".

На аукционе также были проданы автограф автора серии книг "Игра престолов" Джорджа Мартина (15 тысяч рублей или 5,7 тысяч гривен), бейсболка группы "Ленинград" с подписью Сергея Шнурова (4,2 тысячи рублей или 1,6 тысяч гривен). Также новых владельцев нашли автографы Астрид Линдгрен, космонавтов Юрия Гагарина, Валентины Терешковой и других известных личностей.

Однако самыми попуярными у покупателей оказались вещи режиссера Андрея Тарковского. Заметки, которые он сделал при работе над фильмом "Зеркало" были проданы по ценам от 160 до 650 тысяч рублей (от 61 тысячи до 247 тысяч гривен). Негатив и оригинальный снимок, который был сделан на съемках "Сталкера", на котором автор фильма запечатлен вместе с актерами, был продан вдвое дороже стартовой цены - за 120 тысяч рублей (46 тысяч гривен). Также был продан каталог грузинского художника А. Рижинашвили, подписанный в 1981 г. Андреем Тарковским и Сергеем Параджановым - за 195 тысяч рублей (74 тысячи гривен).

Ранее мы писали о том, что в США на аукционе продали куртку легендарного поп-певца Майкла Джексона. Она ушла с молотка за 298 тысяч долларов в Нью-Йорке.

Также "Страна" сообщала, что на интернет-аукционе eBay была продана Библия с автографом Дональда Трампа, который он оставил пару лет назад. Святое письмо с подписью главы Белого дома ушло всего лишь за $325.