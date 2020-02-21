Полицейские, пограничники, спасатели и специалисты миграционной службы в Донецкой области уже подготовились к проведению миротворческой операции на Донбассе. В МВД говорят, что украинские правоохранители готовы к ее проведению в 2020 году.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Так, на совещании при участии советника министра внутренних дел Ивана Варченко правоохранители Донецкой области обсуждали возможные сценарии миротворческой миссии, особенности сотрудничества и координации всех служб и подразделений системы МВД.

По словам руководителя ГУ Нацполиции в Донецкой области Николая Семенишина, сегодня больше 1600 полицейских проходят специальную подготовку и уже готовы принять участие в полицейской миротворческой операции по освобождению и реинтеграции оккупированных территорий.

А начальник Донецкого пограничного отряда Олег Нероденко заявил, что пограничники готовы обустроить и защищать те участник из 409 километров российско-украинской границы, которые сейчас находятся под контролем РФ и сепаратистов.

Также сообщается, что государственная миграционная служба рассчитала и имеет четкое понимание, как переоформлять документы граждан, выдавать паспорта жителям ОРДЛО после того, как территория вернется под контроль Украины.

"Если шанс на освобождение оккупированных территорий появится в этом году, например - в результате переговоров в Нормандском формате во время вероятного Берлинского саммита четверки, то украинские правоохранители готовы реализовать любой формат миротворческой миссии", - заявил Иван Варченко.

Напомним, "Страна" писала о том, что 18 февраля на Донбассе произошло обострение и разбиралась, что на самом деле произошло во вторник под Золотым.