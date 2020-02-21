В "Укрзализныци" сообщили, что в 2019 году самым прибыльным поездом международного направления был "Киев - Москва". Прибыль от этого маршрута составила 145,2 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ", передает "Украинские новости".

Отмечается, что на этом направлении было предложено 339 414 мест, из которых реализовали 253 530.

На втором месте среди международных направлений по прибыльности оказался поезд "Кривой Рог - Москва" с показателем 95,7 млн гривен (из предложенных 173 050 мест реализовано 141 708), на третьем - "Одесса - Москва" с 54,9 млн гривен (из 140 518 мест реализовано 116 146), на четвертом - "Одесса - Перемышль" с 22,2 млн гривен (из 106 392 мест реализовано 80 298), на пятом - "Киев – Санкт-Петербург" с 16 млн гривен (из 57 432 мест реализовано 33 081).

При этом самыми убыточными были признаны направления "Хмельницкий - Москва" с убытком 4,5 млн гривен (из 91 767 продано 54 656) и "Львов-Перемышль" с 3 млн гривен (из 30 816 продано 15 580).

В свою очередь лидером среди внутренних направлений по прибыльности стал поезд "Киев - Одесса" с показателем прибыли 74,5 млн гривен (из 427 104 реализовано 387 177).

Второе место занял поезд "Киев - Львов" с 56 млн гривен (из 392 582 реализовано 333 313), третье - "Днипро - Киев" с 55,7 млн гривен (из 407 996 реализовано 383 520), четвертое - "Харьков - Киев" с 47,4 млн гривен (из 385 362 реализовано 325 237), пятое - "Киев - Запорожье" с 33,7 млн гривен (из 220 712 реализовано 197 065).

Статистика прибыльности поездов. Скриншот: ukranews.com

Самым убыточным в прошлом году оказался внутренний поезд "Львов - Бахмут" с убытком 275,5 млн гривен (из 416 828 продано 367 711), на втором месте - "Ужгород - Лисичанск" с 260,3 млн гривен (из 459 622 реализовано 457 167), на третьем - "Мариуполь - Львов" с 217,1 млн гривен (из 449 994 продано 422 265), на четвертом - "Ивано-Франковск - Николаев" с 209,1 млн гривен (из 429 437 продано 396 589), на пятом - "Киев - Рахов" с 189,6 млн гривен (из 548 456 продано 502 835).

В целом по итогам работы 2019 года от пассажирских перевозок на дальнем сообщении ожидаемый ущерб составляет 6,5 млрд гривен.

Напомним, в июле прошлого года стало известно, что самым прибыльным направлением для "Укрзализныци" за 5 месяцев 2019 стал поезд №5/6 сообщением Киев-Москва, заработавший больше, чем пять самых прибыльных внутренних поездов.

Ранее сообщалось, что в России отцепили вагон поезда Киев-Москва из-за китаянки с подозрением на коронавирус. Всех пассажиров отправили на карантин.