В Китае собираются победить коронавирус до конца марта: в течение февраля от вируса Covid-19 освободят территорию страны, за исключением центра эпидемии, провинции Хубэй, а за первый месяц весны его хотят устранить полностью.

Об этом со ссылкой на информацию посла Китая в РФ Чжана Ханьхуэя пишет "Интерфакс".

"В других регионах, за исключением Хубэя, мы сможем одержать победу над вирусом в течение этого месяца, а в центре эпидемии - в течение следующего месяца мы ликвидируем эту эпидемию", - сказал Ханьхуэй.

По его словам, на данный момент смертность от коронавируса в эпицентре его вспышки составляет 2%, а по всей стране - 0,55%. Также посол Китая в РФ уверил, что, за исключением провинции Хубэй, уже более 10 дней как не фиксируются новые случаи инфекции".

Кроме того, замминистра науки и технологий Китая Сюй Наньпин завил, что в настоящее время клинические испытания проходят три способа лечения вызываемого коронавирусом заболевания, включая использование стволовых клеток и препарат "Фавипиравир". По его словам, есть первые положительные результаты.

Напомним, по состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга, 20 февраля, число заболевших новой формой пневмонии, вызванной вирусом Covid-19, составило 76 567 человек, умерло уже 2 249 человек. Сама вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года.

Также мы писали о том, что Китай признал разработанный в СССР противовирусный препарат "Арбидол" лекарством против коронавируса. Минздрав КНР включил средство в шестую версию предварительного плана лечения вируса Covid-19.