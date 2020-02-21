После массовых беспорядков и столкновений с полицией в Новых Санжарах полиция открыла пять уголовных производств. Об этом сообщил глава полиции Полтавской области Иван Выговский во время сессии местного областного совета, передает РБК-Украина.

По словам полицейского руководителя, в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены 5 уголовных производств по ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка, наказывается штрафом или арестом до 6 месяцев), ст. 294 (массовые беспорядки, наказание от 5 до 8 лет лишения свободы), ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии, наказывается штрафом или исправительными работами), ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия, наказывается штрафом, арестом, исправительными работами или ограничением свободы), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, наказание - от 5 до 14 лет лишения свободы).

Напомним, полиция отпустила пости всех задержанных вчера в Новых Санжарах в результате массовых беспорядков.

Также мы сообщали, о заявлении полиции, что большинство задержанных в Новых Санжарах оказались неместными.