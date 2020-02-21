Украинский телеканал ZIK возглавил рейтинг информационных ресурсов за четверг, 20 февраля. Благодаря телемарафону, посвященному эвакуации граждан Украины и других стран из Уханя в госпиталь в Новых Санжарах, канал продемонстрировал большой отрыв от своего ближайшего конкурента - "Прямого".

Об этом информирует пресс-служба канала.

Так, согласно данным информационно-измерительной компании Nielsen Holdings N.V., 20 февраля телеканал ZIK стал лидером рейтинга информационных каналов в возрастной категории 18+. Доля телеканала составила 3.91, что в более чем в полтора раза больше чем у ближайшего конкурента.

Представители ZIK отметили, что вчера на канале состоялся телемарафон, во время которого освещались события вокруг эвакуации украинцев и граждан других стран из китайского Уханя. Благодаря многочисленным "фишкам" эфира, включая комментарии родственников эвакуированных, ZIK продемонстрировал самый высокий результат среди всех информационных телеканалов.

Что касается общего рейтинга национальных телересурсов, то ZIK занял шестую строчку рейтинга.

Напомним, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в январе назначил внеплановую выездную проверку телеканала ZIK из-за нецензурных высказываний.

Также мы писали о том, что Верховная Рада в октябре прошлого года поддержала проведение расследования против телеканалов NewsOne, "112-Украина" и ZIK.