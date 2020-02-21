Гражданин Британии Саймон Чернявский, назначенный 16 декабря на пост и.о главы правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), утвердил многотысячные зарплаты своим советникам и топ-менеджерам.

Об этом "Стране" стало известно из попавших в распоряжение редакции документов.

Так, Чернявский 30 января подписал приказ, которым премировал ряд своих сотрудников: советников, глав департаментов и других. Самая высокая зарплата оказалась у советников Чернявского - по 120 тысяч гривен.

При этом около некоторых сотрудников стоят отметки, что с ними были договоренности про зарплаты в 300-500 тысяч гривен, но пока они получают меньше.

Фото: Страна.ua

Также мы писали о том, что НАБУ готовит запрос на экстрадицию экс-главы ГПЗКУ Вовчука из Литвы.

Кроме того, в Литве задержали экс-главу правления ГПЗКУ Вовчук, который находится в розыске с 2017 года.