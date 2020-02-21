Все, кто решит посетить парад Победы 9 мая в Москве должны понять, что они станут инструментом российской агрессивной политики.

Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает "Интерфакс-Украина".

"Важно подчеркнуть, что Россия, как страна-агрессор, которая нарушает международное право, имеет не только ряд преступлений за своей спиной, она также имеет очень позорную практику инструментализации истории, а именно использования исторических событий и фактов с целью достижения политических целей.

Собственно военный парад в России на Красной площади в этом году также будет инструментом для достижения политических целей, а не для чествования памяти жертв Второй мировой войны", - заявил он.

По мнению Дробовича, все, кто примет участие в этих мероприятиях, которые даже экспертная среда называет не иначе как "победобесие", должны считаться с тем, что они становятся инструментом российской агрессивной политики. Он добавил, что это касается не только Украины, но и других стран.

"Кто угодно, кто соглашается принимать участие в этом параде, должен осознавать, что с высокой вероятностью это будет использовано Россией для их империалистских захватнических целей", - сказал Дробович.

Ранее сообщалось, что в "Оппоплатформе" предложили Раде отправить делегацию на парад 9 Мая в Москву. У Порошенко и Вакарчука возмущены.

Также мы писали, что Шойгу рассказал детали грядущего Парада Победы. Пройти по Красной площади пригласили военных из 20 стран.