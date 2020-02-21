39-летний актер Элайджа Вуд, который известен ролью Фродо в трилогии "Властелин колец", впервые стал отцом несколько месяцев назад, но известно об этом стало только сейчас. Подруга актера Метте-Мари родила малыша. Пара пока держит в секрете его пол и имя, сообщает US Weekly.

Фото: Legion-Media

Известно, что Элайджа и Метте-Мари в 2017 году во время работы над фильмом "В этом мире я больше не чувствую себя как дома". Через год их впервые увидели на улице калифорнийского города Пасадена. Возлюбленные держались за руки. В феврале 2019 года Вуд и Конгсвед появились вместе на модном показе. Летом прошлого года папарацци сфотографировали девушку Вуда с солидным животиком. Тогда же у нее на руке заметили обручальное кольцо.

Ранее "Страна" писала о том, что исключенная из "Слуги народа" нардеп Скороход родила мальчика.

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