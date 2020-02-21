НБУ завершил пилотный проект выпуска национальной цифровой валюты. Украинский финансовый регулятор продолжит разработку E-гривни после того, как убедится в безопасности таких инноваций для отечественной экономики.

С таким заявлением выступил глава Национального банка Украины Яков Смолий на международной конференции "Цифровые валюты центральных банков: новые возможности для платежей".

"На самом деле в 2020 году уже не стоит вопрос о том, быть цифровой валюте или нет. Это - уже данность. Вопрос лишь в том, кто, как и когда будет ее создавать", - заявил руководитель НБУ.

Смолий также отметил, что Национальный банк Украины решил собственноручно протестировать технологию и практически изучить возможность выпуска Е-гривни. Первые испытания по внедрению цифровой валюты финрегулятор провел еще в 2018 году

"И хотя мы завершили пилотный проект, мы и в дальнейшем стремимся воплощать такие инновационные решения. Мы продолжаем исследовать возможность выпуска е-гривни, и готовы будем вернуться к этому вопросу, когда будем убеждены, что не только способны это реализовать с технологической точки зрения, а и что это не помешает реализации нашего мандата - обеспечению ценовой и финансовой стабильности", - подчеркнул Смолий.

Скриншот: НБУ в Фейсбук

Напомним, что цифровизация коснулась не только деятельности НБУ. Так, 6 февраля, президент Владимир Зеленский и члены Кабмина презентовали государственное мобильное приложение "Дія". Мы подробно рассказывали о его функциях.

Также "Страна" писала о том, как программа "государства в смартфоне" изменит жизнь застройщиков в Украине.