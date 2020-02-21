Один гражданин Украины похищен в результате нападения пиратов на судно под флагом Либерии у берегов Нигерии.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, пишет "Интерфакс-Украина".

"Посольство Украины в Греции сообщает о пиратском нападении на судно Alpine Penelop (флаг Либерии, судовладелец греческая компания "Goldenport Shipmanagement LTD"), который произошел на рассвете 20 февраля у берегов Нигерии. В результате нападения захвачено и вывезено в неизвестном направлении 10 членов экипажа судна, среди которых один гражданин Украины", - сообщили в МИД.

В министерстве отметили, что компанией-судовладельцем создана оперативная группа по освобождению членов экипажа.

"Переговорами будут заниматься профессиональные "переговорщики". Посольство Украины в Греции поддерживает связь с представителем компании-судовладельца, который возглавляет оперативную группу. С похитителями моряков установлены контакты", - говорится в сообщении.

Через филиал компании-судовладельца в г.Одесса установлена связь с родственниками украинского моряка. В министерстве заверили, что дело находится на контроле посольства Украины в Греции и департамента консульской службы МИД.

Ранее грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщила, что из 10 похищенных накануне у берегов Нигерии членов экипажа танкера под флагом Либерии есть не только граждане Грузии, но и граждане Украины и Филиппин. По их данным, 20 февраля вооруженные пираты напали на танкер недалеко от нигерийского порта Лагос, на его борту в момент нападения находились 24 члена экипажа.

Напомним, что с борта торгового судна рейсом Нигерия - США таинственно пропал украинский моряк.

Также мы писали о том, что нигерийские пираты захватили в плен 19 моряков с нефтяного танкера Nave Constellation.