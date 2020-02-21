Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя вчерашние беспорядки в Новых Санжарах, где на карантин разместили эвакуированных из Китая граждан, заявил, что вчера наша страна напоминала Европу Средневековья.

Об этом глава государства заявил в ходе награждения победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов 21 февраля, соответствующее видео в Facebook опубликовала пресс-служба Офиса президента.

Зеленский сначала поздравил всех с тем, что украинцы вернулись из Уханя, выразил надежду, что все они уже скоро окажутся дома и пожелал им крепкого здоровья. После он прокомментировал вчерашние события в Новых Санжарах.

"Мы постоянно говорим, что Украина - это Европа. Вчера, откровенно вам скажу, казалось в некоторых эпизодах, что Украина - это Европа эпохи Средневековья. К сожалению. Давайте не забывать, что мы все с вами - люди, а не... Не хочу сейчас подбирать неправильное слово", - сказал Зеленский.

Видео: Facebook/ Офіс Президента України. Зеленский про Средневековье - с 20:40

"Страна" подробно рассказывала о том, как 20 февраля украинцев эвакуировали из Китая. Мы писали о том, что происходило в этот день в Новых Санжарах и других регионах страны.

Также мы писали о том, что после позорной встречи эвакуированных украинцы принялись редактировать статью о Новых Санжарах в Википедии.