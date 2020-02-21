По решению суда под Берлином вырубят лес для строительства первого в Европе завода Tesla. Судьи, которые принимали решение, пришли к выводу, что правовые требования по скорейшему началу строительства завода правильно обоснованы и не противоречат закону.

Об этом сообщается на сайте Высшего административного суда Берлин-Бранденбург.

"Высший административный суд Берлина-Бранденбурга своим решением 20 февраля отклонил иск" Зеленой лиги Бранденбурга "и Ассоциации по вопросам ландшафтного управления и охраны видов в Баварии на выданное ранее разрешение на вырубку леса на будущей площадке Tesla", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение суда окончательное и обжалованию не подлежит. Но несмортря на это экоактивисты решили еще побороться против вырубки леса. Но министр экономики земли Бранденбурга Йорг Штейнбах уже заявил, что власть "с большим облегчением приняла во внимание такое решение суда. Вырубка лесов может продолжаться", пишут немецкие СМИ.

Напомним, Tesla проводила работы по очистке леса на площади в 92 га. В ответ на критику экологических активистов, компания предложила мероприятия по "переселению дикой природы из пострадавших районов".

Ранее "Страна" писала о том, что компания Tesla планирует запустить производство на автозаводе Tesla неподалеку от Берлина в 2021 году. Там собираются выпускать Model 3 и Model Y.

Также мы сообщали, что Tesla завалили предзаказами на новый пикап Cybertruck.