В США сегодня назначили нового спецпрокурора по делам Украины Ричарда Донахью, главного прокурора Бруклина. Как выяснила "Страна", на данный момент в его "украинском кейсе" находится 21 дело. Но этот список постоянно расширяется.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на источники в политических кругах США.

Как отмечается, в соответствии с новой политикой любой новый вопрос, касающийся уголовных разбирательств связанных с Украиной, должен быть направлен в офис Донахью "для расследования и надлежащего рассмотрения". Большая часть дел, связанных с Украиной касается американцев. Меньшая часть – украинцев (в частности, называются две фамилии – Коломойский и Порошенко).

По данным канала, дела против граждан США в основном касаются работы демократической администрации времен Обамы или связанных с демократами сотрудников Госдепа и посольства США в Украине, которые занимали или продолжают занимать свои посты после прихода Трампа к власти.

"Спектр расследований широкий. Начиная от известной темы с коррупцией сына Байдена и заканчивая менее известными вопросами освоения средств на украинском направлении и бизнес-связями ряда чиновников и дипломатических работников", - говорится в сообщении.

Как пишет "Политика Страны", эти дела являются частью стратегии Трампа по минимизированию влияния демократов на работу Госдепа и внешнюю политику США.

До этого "Страна" рассказывала о том, что в Америке был показан фильм об убийствах на Майдане. В нем прозвучали обвинения в адрес Байдена и Обамы.

Кроме того, американские СМИ написали о работе Авакова "на два фронта" в противостоянии Трампа и демократов.