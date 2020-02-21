Google выпустила первую версию операционной системы Android 11 для тестирования разработчиками. В новой операционке появится ряд новых функций, среди которых дополнительные настройки безопасности и поддержка сетей нового поколения 5G.

Пока что тестовую версию Android 11, которую еще называют Android R, можно загрузить только на смартфоны линейки Pixel, включая модели 4/4 XL, 3a/3a XL, 3/3 XL и 2/2 XL.

Однако рядовым пользователям вряд ли стоит торопиться устанавливать новый Android - в компании отметили, что эта версия ОС не подходит для ежедневного использования из-за возможных багов. Всего ожидается 3 выпуска Developer Preview и еще три бета-версии. Они будут выходить ежемесячно, вплоть до июня.

Дата официального релиза Android 11 пока неизвестна, однако скорее всего Google представит свою разработку летом этого года.

Так, в новой операционке появится обновленный интерфейс сообщений, поддержка 5G, новый раздел "разговора", в котором будет отображены все виды сообщений (включая Instagram и почту). Также пользователи получат возможность позволять приложениям получать одноразовый доступ к местоположению, микрофона, камеры и т.д.

В этом году скорее всего обновятся и флагманы от компании Samsung. Напомним, корейцы представили линейку моделей S20 на прошлой неделе.

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