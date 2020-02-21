Концепция интернет-канала партии "Слуга народа" подразумевает простые и доступные рассказы о членах фракции и сюжеты из сессионного зала Верховной Рады. Причем концепция обсуждалась с несколькими экспертами.

Об этом в интервью КП рассказала Евгения Кравчук, замглавы фракции "Слуги народа", отвечающая за направление медиа и коммуникации.

"… Концепцию канала "Слуга народа" мы обсуждали совместно с специалистами по маркетингу, представителями нашего информационного хаба и ребятами из "Квартала". Пригласили также Сашу Куницкого, это наш депутат. На его канал в Ютубе подписаны 1,2 миллиона человек. Совместно мы решили, что, с одной стороны, на нашем канале будут лайвы, в том числе из сессионного зала, снятые самими же депутатами. С другой – видеосюжеты о наших депутатах", - рассказала Кравчук.

Он отметила, что во фракции 249 человек, но о всех них мало кто знает. "Мы будем рассказывать о них доступно и без формализма. И не только о работе в сессионном зале. Могут быть "сюжеты" из столовой или, грубо говоря, из очереди в гардероб за курткой. Все должно быть естественно, иначе не будет зрителей", - сказала она.

Запуск канала, по словам Кравчук, не означает, что члены партии перестанут ходить на эфиры, но канал будет бороться за эксклюзив. "Пусть депутат сначала нам прокомментирует, потом пожалуйста – другим СМИ. Более того, если другие каналы возьмут наш стрим и используют в эфире, мы будем только рады", - заявила нардеп.

По ее словам, штат канала будет небольшой, "не будет дорогой студии" и "много контента будет сниматься на телефон".

"Еще нужны две камеры, чтобы стримить с любого места, например, когда мажоритарщик едет к себе в округ. Кто-то написал, что "Слуга народа" потратит заоблачную сумму государственных средств на телевидение. На самом деле мы купим технику, но это не будут операторские краны или 10 камер. Мы купим две камеры и сервер, где будет храниться весь контент. То есть это не бюджет полноценного телеканала", - отметила Евгения Кравчук.

Напомним, что партия "Слуга народа" утвердила свою идеологию.

Также мы писали о том, что партия запускает свое телевидение и газету.