Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний должен публично обозначить свою позицию касаемо того, что одним из лидеров протестов в Новых Санжарах против размещения на карантин эвакуированных из Китая украинцев был священник ПЦУ Дмитрий Педина.

Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

"Требую публичной позиции и объяснений от предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, ведь, как выяснилось, одним из подстрекателей акции по недопущению эвакуированных из Уханя украинцев в Новые Санжары был священник ПЦУ, настоятель храма Преображения Господня ПЦУ в Новых Санжарах Дмитрий Педина", - написал Мосийчук.

По словам экс-нардепа, то, что Педина назвал эвакуированных украинцев депортированными и призывал других людей противостоять им - не по-христиански и аморально.

"Попытка замолчать позорное поведение Дмитрия Педины - такой же аморальный и позорный поступок, как и нападение на автобусы с эвакуированными украинцами, а потому ждем реакцию ПЦУ!" - заключил Мосийчук.

Скриншот: t.me/mosiychuk72

Скриншот: Facebook/ Дмитро Педина

Напомним, "Страна" публиковала репортаж о беспорядках в Новых Санжарах 20 февраля, которые напомнили фильмы о зомби.

Также мы писали о том, что сами жители Новых Санжар говорят об эвакуации украинцев из Китая.