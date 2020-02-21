Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, которая решила пройти карантин в месте с эвакуированными из Уханя в Новых Санжарах, покинула территорию санатория.

Об этом заявил директор санатория Александр Блинов в эфире телеканала Newsone.

Как отмечается, на момент интервью 11:55 Скалецкая уехала из санатория. "Госпожа министр выехала",- сказал директор.

По его словам, министр пробыла в санатории до 02:00, общалась с персоналом санатория и высказывала намерения вернуться в санаторий пообщаться с эвакуированными из Китая гражданами и пройти процедуру обсервации.

Кроме того, санаторий "Новые Санжары" намерен предоставить министру здравоохранения Зоряне Скалецкой отдельный домик для проживания. Как пояснил Блинов, такие условия необходимы Скалецкой для работы.

Напомним, министр Скалецкая заявила, что намерена провести две недели на карантине в Новых Санжарах вместе с людьми, которые были эвакуированы из Китая. По ее словам, это должно успокоить тех, кто находится на карантине и тех, кто вчера протестовали против приезда людей в их поселок. Как выяснила "Страна", во время отсутствия Скалецкой, ее заменит первый заместитель Андрей Семиволос.

Также Скалецкая заявила, что будет управлять министерством, пока находится в Новых Санжарах, с помощью телефона и Skype.