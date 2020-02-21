Вчера, 20 февраля, внимание всех мировых агентств и СМИ было приковано к первым матчам плей-офф Лиги Европы. В России же особенно следили за парой Шахтер - Бенфика. Все дело в том, что португальцы в этом сезоне лишили питерский Зенит еврокубков, обыграв их со счетом 3:0 в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов.

Один из ведущих спортивных ресурсов России, портал Чемпионат, свой отчет о плей-офф Лиги Европы и победе Шахтера над "орлами" назвал так - "Украина поквиталась с обидчиком Зенита. Но нам от этого не легче".

Скриншоты сhampionat.com

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что тренер Шахтера недоволен работой арбитров в победном матче с Бенфикой.

Так же мы рассказывали, что после матча Шахтер - Бенфика Андрей Шевченко опроверг слухи о своем уходе в Милан.