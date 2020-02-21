Результаты исследований показали, что у снятой с поезда под Брянском 41-летней китаянки не обнаружили ни ОРВИ, ни коронавируса.

Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов в эфире телеканала "Россия 24", пишет Коммерсант.

"Поступила только информация, на данный момент пришли результаты исследований о том, что вирус ОРВИ и коронавирус у гражданки КНР не обнаружен", - сказал Резунов. Он сообщил, что восемь человек отказались покидать вагон, сейчас они находятся в санитарном тупике, их обеспечили горячим питанием.

До этого врач-эпидемиолог медучреждения, где находится китаянка, Наталья Смиргинс заявила, что состояние пациентки удовлетворительное. "Без клинических проявлений респираторных заболеваний. Сбор анализов произведен по всем ОРВИ, которые характерны для сезонного подъема заболеваний", - сказала Смиргинс.

Напомним, что с украинского поезда № 6 Киев - Москва в Брянске госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус. У женщины была высокая температура. Вагон был отцеплен в санитарный тупик. Женщину отправили в городской резервационный госпиталь. Остальные 20 пассажиров вагона также находятся в той же больнице.

В России было зафиксировано два случая заражения коронавирусом, пациенты выздоровели. В страну ограничен въезд граждан КНР.

Как сообщалось, по данным на 21 февраля, в КНР от коронавируса нового вида COVID-19 умерло более 2,2 тыс. человек. Заражено почти 75,5 тыс. человек. 11 тыс. находится в тяжелом состоянии, 18,2 тыс. выписали из больницы.