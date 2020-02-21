Необычный фотоальбом со снимками многих голливудских звезд в молодые годы обнаружили в бельгийском комиссионном магазине Opnieuw & Co в пригороде Антверпена. На всех фото изображена одна и та же женщина в компании всех самых известных актеров Голливуда. Как выяснилось, этой женщиной оказалась бельгийская журналистка Мария Снуис-Лаглер, которая работала репортером в Голливуде до 87 лет, а в начале 90-х часто посещала звездные вечеринки. Об этом сообщается на странице магазина Opnieuw & Co в соцсети.

Уточняется, что Мария Снуис-Лаглер ранее сотрудничала с некоммерческой организацией журналистов и фотографов Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), которая освещала индустрию развлечений и, в частности, проводила ежегодную церемонию вручения премии "Золотой глобус". Обнаруженный фотоальбом планируют отдать дочери Марии, которая живет в Лос-Анджелесе.

На фото, которые входят в альбом в компании с журналисткой Марией Снуис-Лаглер можно узнать таких голливудских звезд, как Анджелина Джоли, Джонни Депп, Роберт Дауни-младший, Киану Ривз, Брюс Уиллис, Том Хэнкс, Харрисон Форд, Уилл Смит, Джон Бон Джови, Кирк Дуглас и десятки других.

Мария Снуис-Лаглер и Анджелина Джоли

Мария Снуис-Лаглер и Джонни Депп

Мария Снуис-Лаглер и Кевин Костнер

Мария Снуис-Лаглер, Джонни Депп и Джульетт Льюис

Мария Снуис-Лаглер и Кейт Уинслет. Фото: facebook.com

Мария Снуис-Лаглер и Уилл Смит. Фото: facebook.com

Мария Снуис-Лаглер и Брюс Уиллис. Фото: facebook.com

Мария Снуис-Лаглер, Сэм Нейл и Роберт Дауни-младший. Фото: facebook.com

Мария Снуис-Лаглер и Николас Кейдж. Фото: facebook.com

Мария Снуис-Лаглер и Джон Бон Джови. Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что ведущий "Золотого глобуса" Рикки Джервейс выступил со скандальной речью, в которой раскритиковал Голливуд.

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