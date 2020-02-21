Президент Владимир Путин дал традиционное большое интервью главному информационному агентству России, в котором рассказал не только об отношениях с Украиной, но и об актуальных вопросах внутриполитической жизни в своей стране.

Так, например, глава России отметил, что недавняя отставка правительства премьера Дмитрия Медведева была частью подготовленного плана, а не спонтанным решением.

Видео интервью с Путиным размещено на Youtube-канале ТАСС.

"У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем очень открытые, товарищеские, дружеские - много лет. У нас секретов друг от друга нет, поэтому мы с ним это обсуждали (отставку - Ред.). Заранее обсуждали, и он был в курсе того, что происходит", - признался Путин.

Хозяин Кремля так же заявил, что его тандем с экс-премьером не распался. "Мы как работали, так и работаем", - уточнил Путин.

Сейчас Медведев занимает пост, работа на котором продолжает многолетнее сотрудничество. "Мы ввели должность заместителя председателя Совета безопасности. Президент является председателем Совета безопасности. Вот по этой линии работы у меня появился заместитель", - напомнил президент РФ.

Видео: TASS

Ранее "Страна" сообщала, что Путин заявил, что Украину с Россией "растаскивают", чтобы устранить сильного конкурента в мире.